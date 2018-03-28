Коммунальные службы столицы готовы к весеннему паводку

Как заявил в среду, 28 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков , все городские службы готовы встретить весенний паводок и будут переведены на усиленный режим работы с началом активного таяния.

Так, «Мосводоканал» вводит особый режим контроля качества воды, поступающей на станции водоподготовки. На водосборной площади всех водохранилищ Вазузско-Москворецкой системы проводятся снегомерные съемки для определения притока талой воды — по результатам оперативно корректируется сброс воды из водохранилищ. Это позволит принять большую часть талых вод и избежать подтоплений.

Свободная емкость водохранилищ составляет 357 миллионов кубометров воды. По расчетам гидрологов, приток воды от таяния снега составит порядка 350 миллионов кубометров.

В полной готовности находятся аварийно-спасательные бригады гидроузлов. Задействованы все резервы для предупреждения, локализации и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем.

К паводку подготовлена и система водоотведения: «Мосводосток» провел комплекс работ по очистке, ремонту и подготовке трубопроводов к паводковому и летнему сезону. С берегов рек убран мусор, который мог попасть в ливневую канализацию с талой водой.

— На случай возникновения скоплений воды подготовлены откачивающие средства и техника, — сказал Петр Бирюков. — На круглосуточное дежурство готовы заступить более 1200 специалистов, а это более 350 бригад, а также 250 единиц техники.

Организуется дежурство в местах, где есть риск скопления воды. О подтоплениях на улицах города москвичи могут сообщать круглосуточно по номеру: 8 (495) 657-87-03.

Готов к паводку и энергокомплекс столицы. Проводятся внеочередные осмотры кабельных сооружений для проверки работоспособности систем водоудаления и автоматики, очищаются ливнестоки, дренажные колодцы. Обеспечен круглосуточный мониторинг паводковой ситуации. Персонал всех объектов подготовлен к действиям в случае паводка. В оперативной готовности находятся более 420 хорошо оснащенных бригад и 617 единиц техники.

Готовы к весеннему паводку и 770 километров подземных коммуникаций «Москоллектора». Специалисты предприятия прочищают прямые водовыпуски, проверяют работу обратных клапанов, промывают дренажные системы насосного оборудования. В оперативной готовности находятся восемь передвижных электростанций, готовых откачать воду, если с ее наплывом не справятся автоматические насосные станции.

Кроме того, для обеспечения безопасности населения планируется задействовать 372 спасателя и 97 единиц спасательной техники. Водные объекты будут патрулировать вертолеты Московского авиационного центра и беспилотники.

Особое внимание уделяется безопасности населения Троицкого и Новомосковского административных округов. Здесь ведется заблаговременный сброс воды из прудов, расчистка, углубление и расширение водоотводов, придорожных кюветов, водопропускных труб и дождеприемников, русла рек очищаются от мусора и упавших деревьев.

Минувшая зима в ТиНАО оказалась рекордно снежной за многие годы. — Однако и ранее обильное таяние снега вызывало немало проблем у садоводов Новой Москвы. Состояние гидротехнических сооружений не обеспечивало полной безопасности от подтопления деревень Рязаново, Молодцы, — рассказал глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин . — А в поселении Рязановское насчитывается 960 садоводов. Они вынуждены были обратиться за помощью к мэру Москвы Сергею Собянину

Решением главы города в рамках Адресной инвестиционной программы на реконструкцию двух плотин было выделено 35 млн руб. И специалисты взялись за дело — плотины в деревне Рязаново и в деревне Молодцы Рязановского поселения были реконструированы раньше установленного срока. Выполнены работы по демонтажу старого оборудования, устройству новых монолитных железобетонных конструкций, водоперепускных труб и водосбросных сооружений, проведено устройство насыпи с уплотнением тела плотины.

Третья плотина в Новой Москве будет завершена до конца текущего года. Она расположена на реке Десна, вблизи поселка Фабрики 1 Мая в Рязановском поселении. На ее реконструкцию из городского бюджета выделено 60 миллионов рублей. В этот же период начнутся работы по ремонту плотины на ручье около села Остафьево.

— Когда все четыре плотины будут как новенькие, это обезопасит от паводков как минимум две тысячи домовладений, — подчеркнул Владимир Жидкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели проверили на прочность речной лед После снегопада: ждать ли нам наводнения весной