Стали известны площадки проведения «Большого удмуртского диктанта» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске стали известны места проведения «Большого удмуртского диктанта». Как сообщает пресс-служба города, 31 марта во всех городах и районах Удмуртии, а также в регионах страны, где компактно проживает удмуртское население, состоится межрегиональная образовательная акция «Бадӟым Удмурт Диктант».

В этом году диктант посвятили 120-летию со дня рождения Кузебая Герда и Ашальчи Оки. Автор текста — удмуртский писатель, критик и литературовед, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики Удмуртского госуниверситета Александр Шкляев.

Диктант проводится в двух формах: очной (на организованных площадках) и заочной (радиодиктант).

В Ижевске площадки организованы:

— Удмуртский государственный университет (Университетская, 1, корп. 2),

— Дом Дружбы народов (Орджоникидзе, 33а),

— Удмуртская государственная национальная гимназия им. К. Герда» (Петрова, 19),

— Средняя общеобразовательная школа №11 (Максима Горького, 160),

— Средняя общеобразовательная школа №65 (Щедрина, 1),

— Средняя общеобразовательная школа №55 (Автономная, 23),

— Средняя общеобразовательная школа №60 (Тверская, 58),

— Гимназия № 56 (Удмуртская, 230).

Регламент проведения диктанта:

12:00 — начало работы площадки;

12:00-13:00 — сбор, регистрация участников и выдача бланков участникам диктанта;

13:00-13:15 — инструктаж по написанию диктанта;

13:15-14:00 — написание диктанта;

14:00-14:30 — сбор заполненных бланков для написания диктанта;

14:30 — закрытие площадки.

Радиодиктант проводится одновременно с очным диктантом в эфире радио «Моя Удмуртия». Участники радиодиктанта могут направить свои работы по почте по адресу: 426069, Удмуртская Республика, Ижевск, Песочная, 9 (с пометой «Бадӟым Удмурт Диктант») или на электронный адрес diktant2018@mail.ru до 9 апреля 2018 года.

Текст диктанта, разбор типичных ошибок, результаты написания диктанта будут опубликованы на странице мероприятия ВКонтакте не позднее 30 апреля.