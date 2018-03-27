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KASTAMONU развивает сотрудничество с Корпоративным университетом Алабуги
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KASTAMONU развивает сотрудничество с Корпоративным университетом Алабуги 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Завод KASTAMONU подключился к работе Университета и принял слушателей программы.
Руководители подразделений KASTAMONU провели практические курсы по управлению промышленным проектом, раскрыли темы планирования, строительства и эксплуатации производства. Отдельное место в программе обучения было отведено темам экологической безопасности, логистики, работе с сырьем, а также кадровой политики.
«Высококвалифицированные и профессиональные кадры — это очень важный аспект деятельности любого крупного предприятия, — отмечает генеральный директор KASTAMONU в России Али Кылыч. — Наличие сложного производства требует от среднего звена руководящего состава особых компетенций. В свою очередь, Корпоративный университет должен существенно упростить решение кадрового вопроса для многих компаний. Мы рассчитываем, что отдельные его выпускники смогут применить свои знания и навыки и на нашем предприятии».
Учебная программа Корпоративного университета нацелена на возможность получения знаний и навыков в различных аспектах реализации промышленных проектов от директоров крупнейших предприятий. Генеральный директор завода KASTAMONU в России — Али Кылыч — является одним из преподавателей Корпоративного университета. На сегодняшний день предприятие KASTAMONU — это крупнейшая в Европе площадка по производству плит МДФ под одной крышей (более 1 млн м³ плит МДФ в год), и второй по общему объему инвестиций резидент ОЭЗ «Алабуга» (€400 млн).
В ходе обучения каждый студент реализует самостоятельный масштабный проект — формирует бизнес-план строительства нового завода, придумывает, как привлечь крупного зарубежного инвестора или создать новую ОЭЗ. Корпоративный Университет ОЭЗ «Алабуга» ежегодно собирает 3 тыс. заявок со всей России, чтобы найти 75 выдающихся кандидатов и патриотов своего дела. Окончательный отбор проходят примерно 20 человек.
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