Медведев, Шувалов, Дворкович: Уходящие натуры правительства

Гадание на кофейной гуще предстоящих кадровых назначений — одно из самых неблагодарных занятий на свете.

В том числе потому, что окончательных решений еще попросту не может быть, — и, с учетом сложившейся управленческой культуры, их значительная часть будет приниматься в самый последний момент, в том числе и под воздействием внезапно возникших скандалов.

А эти скандалы производят впечатление виртуозно организуемых провокаций, — и к началу мая они могут усилиться, дестабилизируя общественно-политическую жизнь России и дискредитируя государство лучше любой западной пропаганды.

В самом деле: оба скандала, внезапно обострившиеся после выборов, волшебным образом ударили по политикам, называвшимся кандидатами в премьеры. Правда, ни закиданный снежками в Волоколамске подмосковный губернатор Воробьев, ни вынужденный вступиться за Слуцкого (возможно, чтобы, по максиме Меньшикова, не «остаться без единого» депутата) спикер Госдумы Володин не были реальными кандидатами в премьеры, — но кому-то влиятельному они показались таковыми, и это оказалось достаточным.

Кому это предположение покажется излишне конспирологическим, стоит вспомнить провокацию Pussy Riot, организованную, насколько можно понять, привластными либеральными политтехнологами из простой ревности к РПЦ , возникшей после того, как в ноябре 2011 года под поясом Богородицы прошел, выстаивая в очередях до 20 часов, без какого-либо принуждения и даже призыва, миллион человек за 10 дней в одной только вполне атеистической Москве (а в целом по России — более 3,1 млнчел. за 39 дней).

Весьма вероятно, по мере приближения к дате формирования правительства провокации против его потенциальных членов и тем более руководителей будут нарастать.

Несмотря на демонстративное отстранение президента от Медведева на завершающем этапе избирательной кампании и при подведении ее итогов, последний сохраняет шансы остаться в своем кабинете: продемонстрированная им способность вернуть власть и быть по-настоящему «техническим президентом», порождая иллюзии своей серьезности и гениально обманывая доверившихся, уникальна и дорогого стоит.

Серьезными и эффективными с точки зрения качества управления кандидатами на должность премьера представляются Собянин (на место которого к новому ужасу москвичей сватают Кириенко), председатель Счетной палаты Голикова и глава администрации президента Вайно. Вне зависимости от их желаний способности этих людей позволяют им быть хорошими главами правительства.

Кандидатура В. И. Матвиенко , похоже, не рассматривается в связи с ее укорененностью в Совете Федерации . Шойгу в условиях роста глобальной напряженности нужен на посту министра обороны (у меня напечаталось «монстра», что, возможно, более полно отражает потребность времени) и не нужен там, где он еще более нарастит свои и без того колоссальные влияние и авторитет.

Рассуждения о каких-то «шансах» на пост премьера министров экономического развития Орешкина, промышленности и торговли Мантурова, финансов Силуанова отражают фантазии «пикейных жилетов» и, возможно, чьи-то маниловские грезы, но ни в коем случае не суровую реальность. Орешкин и Мантуров сохранят и даже могут упрочить свои позиции, но не до уровня премьера. Что касается Силуанова, его усталость и желание (если верить непроверенной информации) покинуть госслужбу говорят сами за себя, — но он слишком хорош на своей должности, чтобы его можно было отпустить сейчас. Он может стать вице-премьером, может не стать, но министром финансов он, скорее всего, останется.

Принципиально важно, что назначаемый в мае премьер отнюдь не должен быть преемником; преемником станет тот, кто, — если стабильность будет сохранена, — сменит его в середине или даже ближе к концу нынешнего президентского срока.

Слабым представляется административное положение Шувалова и Дворковича, министра здравоохранения Скворцовой, министра труда Топилина. Практически приговорен к отставке министр транспорта Соколов, показавший крайнюю слабость в нескольких громких скандалах (в частности, с «ВИМ-авиа»).

Может быть заменен профессиональный министр внутренних дел Колокольцев, просто уже очень долгое время находящийся на этом трудном и изматывающем посту.

Находятся под интенсивной атакой либерального клана министр культуры Мединский (преступление которого заключается в попытках превращения культурной политики государства из инструмента уничтожения в инструмент созидания) и министр образования и науки Васильева (попытки которой нормализовать вверенные ей сферы очевидным образом не достигли цели, но непростительны для либералов как таковые).

Скорее всего, сохранит (а может, и нарастит) свои позиции министр связи Никофоров, продемонстрировавший тихую эффективность, а в рекламном плане поучаствовавший в поднятии волны «цифровизации» и оседлавший ее.

Существенно, что в целом кадровые изменения будут носить не фронтальный, а точечный характер: правительство будет не заменено, а лишь обновлено.

Вместе с тем принципиально важны не кадровые решения как таковые, а то, что разрабатывать план исполнения намерений президента, который предстоит исполнять следующему правительству, будет правительство действующее. Понятно, что оно по либеральной традиции приложит все силы для их выхолащивания.

Так, министр финансов Силуанов уже заявил, что обещания президента В. В. Путина в социальной сфере будут выполняться в основном за счет региональных и местных бюджетов, — в которых, благодаря целенаправленной правительственной политике, за редчайшими исключениями «денег нет, не было и не будет».

Именно такой подход был основой высокоэффективного шестилетнего саботажа правительством Медведева несчастных «майских указов» президента В. В. Путина: ответственными за их исполнение были назначены региональные власти, не получившие необходимого для этого финансирования (хотя федеральный бюджет в то время захлебывался от денег).

В результате декларированное повышение зарплат бюджетников в значительной степени обернулось издевательством над ними: ростом нагрузок, сокращением штатов, переводом на незначительную часть ставки (благодаря чему при тех же выплатах ставки выросли в разы). Реальное же увеличение фонда оплаты труда аккумулировали в своем окружении руководители бюджетных организаций, — благо тарифная сетка, привязывающая зарплату директора школы к зарплате последней уборщицы, была уничтожена либералами еще в начале «нулевых».

Новое правительство, даже если и не захочет продолжать либеральное глумление над народом и президентом России, по крайней мере, до конца 2017 года будет связано по рукам и ногам, — и не только уже принятым бюджетом, по-прежнему блокирующим социально-экономическое развитие страны, но и планами деятельности, в авральном порядке разрабатываемыми сейчас для него «уходящей натурой» в лице правительства Медведева.

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