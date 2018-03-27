Россию ждет административная реформа

Победитель без программы

Самое любопытное в победе Владимира Путина на выборах, конечно, не она сама (в таком исходе мало кто сомневался), а то, что у президента не было развернутой, четкой программы. Так произошло, конечно, не из-за лени «программистов» из кремлевской администрации . Цель была как раз в том, чтобы у нового старого президента были полностью развязаны руки. К чему же он их приложит?

Кто-то сразу возразит: а разве предвыборное Послание — не программа? Там и увеличение средней продолжительности жизни, и новейшее оружие (которое, стоит заметить в скобках, эту самую продолжительность жизни может укоротить), и увеличение ВВП на душу населения, и новые дороги, и много другого очень важного. Все так. Но программа — это не просто перечень целей. Это их иерархическое построение и, главное, развернутый механизм их достижения. У Послания — другой жанр.

Если ограничиться экономикой, то эксперты долго ломали копья вокруг стратегии ее развития на новый президентский срок, имея перед собой заранее поставленные Путиным цели. Борьба шла именно за выбор пути их достижения, ее острота и политическая окрашенность — это отражение того, что средства не менее важны, чем цели. Путин перед выборами о средствах достижения поставленных целей определенно так и не высказался. Получается, что шумная дискуссия «стратегов» так ни к чему и не привела — как говорится в старом итальянском фильме: «Следствие закончено, забудьте?..»

Главный урок из дискуссии все же извлечен: предполагается резкое усиление внимания к выбору и контролю за достижением стратегических целей. Из Кремля сообщили, что перед тем правительством, которое должно быть сформировано к инаугурации избранного президента, ставятся задачи по выделенным, исходя из предвыборного Послания, 10 стратегическим направлениям работы правительства: пять в социальной сфере — здравоохранение, образование, демография, жилье, экология; пять в экономике — производительность труда, цифровая экономика, безопасные и качественные дороги, малый и средний бизнес, поддержка экспорта. По каждому направлению появятся национальные проекты или программы, в них будут четко определены цели, показатели, задачи, конкретные мероприятия, необходимые средства, сроки исполнения, а также будут названы отвечающие за их реализацию министры.

Предвыборное Послание не зря сравнивают с Майскими указами 2012 года. И там, и там — установки на президентские шестилетки. По целям — схожие, по средствам — принципиально разные. Можно спорить о том, полностью ли выполнены Майские указы, но важно подчеркнуть: их реализацию пробивали поручения и указания президента, премьера, вице-премьеров. Поручений были сотни. А это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Это и есть пресловутое ручное управление экономикой. Механизм управления, закладываемый на ближайшие шесть лет, другой. Его условно можно назвать не узкоотраслевым, а проектно-целевым.

Отсюда — два следствия. Первое: новый механизм управления требует и новой организации работы правительства. Возможно увеличение числа вице-премьеров, министры превращаются в кураторов национальных проектов. Вектор перемен — обеспечение условий, не позволяющих правительству утонуть в решение оперативных вопросов, упуская стратегические цели. Второе следствие — серьезное обновление кадрового состава правительства.

Но ради каких именно целей затевается очередная административно-управленческая реформа, которая, чтобы не будить негативные ассоциации, наверняка будет называться иначе? В самом общем виде главных приоритета — три: развитие человеческого капитала, инфраструктуры и новой цифровой экономики. Чтобы продвинуться вперед к достижению этих целей, одних изменений в управлении (при всей их важности) недостаточно. Нужны дополнительные ресурсы. И вот здесь, кто бы сомневался, начинается самое интересное.

Свои расчеты предлагает ЦСР Алексея Кудрина , но есть и уже ставшие публичными оценки кремлевской администрации. Дополнительные затраты на здравоохранение, инфраструктуру и цифровую экономику на ближайшие шесть лет приближаются к 1,5% ВВП. Для справки: госбюджет составляет около 30% ВВП, так что дополнительные средства хотя и с трудом, но в принципе отыскать можно. Тем более что их главный источник — не столько урезание других статей госрасходов (так, сократить можно военные расходы, ведь пик насыщения армии новыми вооружениями уже пройден), сколько расчет на рост экономики, который принесет новые доходы в бюджет. Именно рост экономики на 3,5–4% в год должен принести основные средства, необходимые для реализации главных целей ближайших шести лет.

Однако в том, что этот расчет оправдается, есть сомнения. До сих пор правительство должно было отвечать в первую очередь за рост экономики, не будучи обремененным решением сверхзадачи повышения качества роста за счет новых нацпроектов. Однако темпы роста весьма далеки от необходимых. Более того, на период до 2020 года ни один прогноз темпы роста ВВП на уровне 3,5–4% не обещает. А это значит, что половина нового президентского срока пройдет, а средств, необходимых для реализации предвыборного Послания, для поворота к новому экономическому развитию, в гораздо большей мере ориентированному на развитие человеческого капитала, может попросту не найтись. Во вторую половину срока никто толком пока не заглядывал, хотя все надежды связываются с ней.

Что ж, впереди нас ждет много интересного.