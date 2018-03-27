В России потребление рыбы снизилось до критического уровня

Когнитивный диссонанс

В конце февраля в Москве завершился IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ , лейтмотивом которого стало сохранение «исторического» принципа распределения квот среди рыбопромышленных предприятий. Напомним, речь идет о принципе, когда подсчитывается улов той или иной компании за последние 5-10 лет и на основе этих данных за предприятием закрепляется доля в общем вылове страны на определенный срок. Рыбаки получили заверения от власти, что «исторический» принцип будет сохранен.

Резолюция съезда была очень оптимистичной. «Объем рыбной продукции отечественного производства на российском рынке, по предварительным данным 2017 года, составляет 80,3 процента, что соответствует Доктрине продовольственной безопасности РФ, а сокращение импорта рыбной продукции свидетельствует о выполнении рыбохозяйственным комплексом страны задачи по импортозамещению».

Участники съезда констатировали, что «наблюдается уверенный прирост экспорта российской рыбной продукции, что свидетельствует о стабильном спросе на российскую рыбную продукцию на мировом рынке».

Как это ни парадоксально, на V Международной конференции «Рыболовство в Арктике» в Мурманске , которая состоялась в середине марта, говорилось о прямо противоположных вещах. Прежде всего о том, к чему привело удовлетворение российскими рыбаками «стабильного спроса на мировом рынке».

За последние пять лет многие виды рыбной продукции в магазинах Мурманской области подорожали вдвое, заявил председатель правления Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Анатолий Евенко.

В частности, живая и охлажденная рыба в Мурманской области стоила в 2010 году 103,7 рубля, в 2016 году — 213,1 рубля за килограмм. При этом, по данным Мурманскстата, рентабельность рыбопромышленных предприятий выросла с 34,9 процента в 2011 году до 73,9 процента в 2016 году.

Эксперты отмечают, что рост цен на рыбную продукцию продолжается, и большая часть рыбы, добытой мурманскими рыбаками, продолжает уходить на экспорт.

За пять лет рентабельность рыбопромышленных предприятий региона выросла вдвое — как и розничные цены на рыбу в магазинах

Доля трески и пикши, выловленной рыбодобывающими предприятиями Мурманской области и отправленной в 2014 году на экспорт, составляет 93,1 процента, отметил Анатолий Васильев , заведующий отделом экономики морской деятельности в Арктике Института экономических проблем Кольского научного центра РАН. По мнению аналитика, этот рукотворный дефицит и вызвал рост цен на треску и продукты из нее. При этом налоговая нагрузка на отрасль остается очень низкой. Грех жаловаться рыбакам и на высокие налоги. Сегодня океанический и прибрежный флот работают в приблизительно равных инвестиционных условиях, налоговая нагрузка в 2016 году на рыбодобывающие предприятия Северного бассейна составляла примерно 5 процентов от оборота — это самая низкая нагрузка после сельского хозяйства.

Порт ускоряется

— Цена зависит не только от рыбаков, ведь рыба проходит и через торговые сети. Нужно проследить всю цепочку, — прокомментировал генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Николай Демяненко. — Считать, что рыбаки увеличивают отпускную цену — это не совсем правильно. А что касается рентабельности — да, она подходит к этим пределам, но не учитываются многие факторы, влияющие на цену рыбы. Например, длительная выгрузка судов в порту и задержки, вызванные административными барьерами.

Портовики категорически отвергают обвинения в медленной работе и уверены, что «рыбные генералы» лукавят. По данным Мурманского морского рыбного порта, скорость обработки судов после приватизации ММРП в декабре 2015 года выросла — это демонстрирует продолжающийся промысел мойвы, который стартовал в феврале. Например, транспорт «ФРИО Владивосток» в мойвенную путину заходил в порт трижды: 13 февраля доставил 2686 тонн рыбы и был выгружен за 50 часов чисто грузового времени, 28 февраля он привез в Мурманск 3637 тонн улова и разгрузился за 51,5 часа. А 8 марта судно доставило в областной центр 3196 тонн рыбы, потратив на разгрузку 38,5 часа. Траулер «Капитан Сулимов» с 1346 тоннами мойвы был обработан за 36,5 часа. В мойвенную путину 2014 года, когда «Сулимов» доставил в порт такой же объем мойвы, он был разгружен за 46,5 часа.

— В среднем по порту расход чисто грузового времени на одно судно в 2014 году составлял 2,8 суток, а в 2018 году — 1,9 суток, — сообщил пресс-секретарь ММРП Алексей Бакуменко. — В 2014 году судно могло ждать очереди на выгрузку около двух суток, сейчас очереди практически нет. Согласно нашему анализу, затраты рыбопромышленников на услуги порта — выгрузку с судов, хранение рыбы в холодильнике в течение 30 суток, дальнейшие перегрузочные операции — составляют не более одного-двух процентов от себестоимости. Это сравнимо со статистической погрешностью.

Рыбалка по-английски

Обеспечение населения рыбопродукцией российского производства составило лишь 10,3 килограмма. По сравнению с 2010 годом оно даже уменьшилось, хотя вылов рыбы с 4,19 миллиона тонн в 2010 году вырос до 4,6 миллиона тонн в 2016 году и до 4,9 миллиона тонн — в 2017-м. Это говорит о том, что рыбаки не выполняют Доктрину продовольственной безопасности РФ, согласно которой нижний предел потребления рыбопродукции должен составлять 14,4 килограмма рыбы на одного человека.

— Мы тоже внесли некоторый вклад в это, экспортировав в 2016 году 62 процента произведенной продукции, — признал Анатолий Евенко. — Задача наполнения российского рынка качественной рыбопродукцией по доступной цене также не выполняется. При этом около половины прироста цен обусловлено деятельностью рыбаков, в значительной мере перенесших экспортные цены на российский рынок. Чтобы решить эту проблему, необходимо сократить экспорт минтая на Дальнем Востоке и трески на европейском рынке. Второе — нужно законодательно ограничить цены на рыбу, устанавливаемые посредниками в торговле. Третье — прекратить выделять рыбные квоты предприятиям, не имеющим собственных судов.

Действенные меры может подсказать зарубежная практика. Например, в Великобритании суда длиной более 10 метров законодательно обязаны поддерживать экономическую связь с той частью населения страны, которая зависит от рыболовства и смежных отраслей. Это означает, что минимум 50 процентов улова по весу английские рыбаки должны выгружать в Великобритании. Не менее половины нанимаемого на судно экипажа должно проживать на побережье. В Великобритании именно местные рыбаки несут операционные расходы за поставленные товары и услуги, оказанные в береговых районах страны. Минимальные расходы должны составлять 50 процентов стоимости выгруженного улова из объема квоты без учета зарплаты экипажа или 50 процентов операционных расходов за ее вычетом.

Прямая речь

— Среднедушевое потребление рыбы в России необходимо увеличивать на 30-40 процентов. Приоритетом в рыбной отрасли должна стать не забота о прибыли и налогах, а забота о гражданах, их обеспечение рыбопродукцией. Это принесет пользу и бизнесу. Если рыба поставляется в Россию и здесь же перерабатывается, то благодаря этому удается задействовать в производстве в 6-7 раз больше людей, чем в том случае, когда выловленная рыба после минимальной переработки идет на экспорт. Необходимо коллективно выработать государственные решения, приоритетом которых должна стать переработка российской рыбы на внутреннем рынке.