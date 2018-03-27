Как удобнее оформить налоговый вычет

— При заполнении налоговой декларации наиболее удобно использовать специальную компьютерную программу «Декларация 2017», которая размещена на сайте ФНС России. Она поможет правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, сформирует документ для предоставления в налоговый орган

Подключиться к «Личному кабинету» можно в любой налоговой инспекции при наличии паспорта и ИНН. Пользователи данного электронного сервиса могут в дальнейшем пользоваться наиболее удобным способом подачи декларации, не обращаясь в налоговые органы. К примеру, за два с половиной месяца текущего года более 16 тыс. жителей Самарской области направили декларации 3-НДФЛ (для получения вычета или отчитываясь о полученном доходе) в электронном виде с помощью «Личного кабинета налогоплательщика». Документы были подписаны электронной цифровой подписью, сертификат на которую можно также получить в «Личном кабинете». Срок его действия — один год. Пользователю предоставляется возможность выбора одного из двух вариантов электронной подписи. Ключ электронной подписи может храниться на компьютере пользователя или в защищенном хранилище ФНС России.

Помимо подачи декларации 3-НДФЛ с приложениями, с помощью электронной подписи можно направить заявления на возврат переплаты из бюджета и на предоставление налоговой льготы, а также уведомить ФНС о выборе льготного объекта, сообщить о наличии объектов имущества и/или транспортных средств. Стоит помнить, что если налоговый вычет на покупку недвижимости подается не первый год, то не требуется повторного предоставления копий ряда документов. Так, нет необходимости вновь направлять сведения о расходах на приобретение жилья или заявление о распределении долей использования имущественного вычета.

Социальные налоговые вычеты предоставляются по расходам, произведенным на оплату лечения, в том числе и при лечении зубов. Выплаты можно получить не только за затраты самого налогоплательщика, но и за супруга, родителей и детей до 18 лет. Налоговый вычет на обучение предоставляется аналогичным образом, но только при наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, соответствующей лицензии.