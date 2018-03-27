В Минтранс России вызвали главу «Уральской скоростной магистрали» Сергея Бревнова 

В документе ведомства говорится: «Установить срок для проведения переговоров Минтранса России с хозяйственным партнерством „Уральская скоростная магистраль“ в целях обсуждения (согласования) условий концессионного соглашения в отношении объектов железнодорожного транспорта общего пользования 30 сентября 2018г.». От имени ведомства вести переговоры будет заместитель министра транспорта России Антон Лушников, он же будет иметь право подписи протоколов. Остальной состав участников переговоров будет утвержден в недельный срок. В Челябинской области УСМ возглавляет Сергей Бревнов.
Напомним, хозяйственное партнёрство «Уральская скоростная магистраль» обратилось в правительство России с предложением заключить концессионное соглашение на финансирование, создание и эксплуатацию Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург еще в январе этого года. Генеральный директор ХП «УСМ» Сергей Бревнов тогда говорил, что проект концессионного соглашения предполагает 32-летний срок, и планируется создание новой двухпутной высокоскоростной железнодорожной магистрали протяжённостью около 209 км и сопутствующей инфраструктуры. В начале марта председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ, который определил маршрут будущей магистрали.
Фото пресс-службы Челябинской области.