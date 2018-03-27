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В Кургане вычислили семь компаний, которые задерживают заработную плату
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В Кургане вычислили семь компаний, которые задерживают заработную плату 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Городская администрация отслеживает выплаты заработной платы на семи городских предприятиях. Всего эти компании задолжали сотрудникам 42 миллиона 700 тысяч рублей. По словам директора Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана Павла Комогорова, сейчас долг сокращается.
— ООО «Данс-Тайм» полностью погасило задолженность перед своими работниками. С момента предыдущего заседания рабочей комиссии в городской мэрии сократился на 45% и долг ПОУ «Курганская АТШ ДОСААФ». Однако ряд организаций из этого списка находится в той или иной стадии банкротства, и ситуации по погашению задолженности у них не меняется, — сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, один из самых крупных должников — ООО «Завод каркасно-панельного домостроения» — должен 242-м работникам 24 миллиона 90 тысяч рублей. В отношении организации ведется конкурсное производство.
86 сотрудникам не выплатило зарплату и ООО «УК „Новый город“. Сейчас эта организация признана банкротом. Исполнить обязательства должника должен конкурсный управляющий.
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