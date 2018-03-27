В Кургане вычислили семь компаний, которые задерживают заработную плату

Городская администрация отслеживает выплаты заработной платы на семи городских предприятиях. Всего эти компании задолжали сотрудникам 42 миллиона 700 тысяч рублей. По словам директора Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана Павла Комогорова, сейчас долг сокращается.

— ООО «Данс-Тайм» полностью погасило задолженность перед своими работниками. С момента предыдущего заседания рабочей комиссии в городской мэрии сократился на 45% и долг ПОУ «Курганская АТШ ДОСААФ». Однако ряд организаций из этого списка находится в той или иной стадии банкротства, и ситуации по погашению задолженности у них не меняется, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, один из самых крупных должников — ООО «Завод каркасно-панельного домостроения» — должен 242-м работникам 24 миллиона 90 тысяч рублей. В отношении организации ведется конкурсное производство.

86 сотрудникам не выплатило зарплату и ООО «УК „Новый город“. Сейчас эта организация признана банкротом. Исполнить обязательства должника должен конкурсный управляющий.