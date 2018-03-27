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Эксперты призывают укрепить механизм диалога и усилить сопряжение стратегий развития в рамках ШОС
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Эксперты призывают укрепить механизм диалога и усилить сопряжение стратегий развития в рамках ШОС 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — В понедельник в Пекине прошел международный форум "Шанхайская организация сотрудничества: новая эра, новое развитие". Участники форума выразили мнение, что ШОС, состав которой был расширен, должна посредством сотрудничества научных и исследовательских центров укрепить механизм диалога и усилить сопряжение стратегий развития стран-участниц организации.
На открытии форума вице-президент Академии общественных наук Китая Ли Пэйлинь отметил, что официальное присоединение в прошлом году к ШОС Индии и Пакистана в качестве полноправных членов принесло больше ресурсов и потенциальных возможностей для развития организации. Вместе с этим все страны-участницы ШОС сталкиваются с нелегкими задачами структурного характера в социально-экономическом развитии. На таком фоне эти страны должны активизировать сотрудничество между научными кругами и аналитическими центрами, чтобы предоставить интеллектуальную поддержку для достижения нового прогресса ШОС в новую эпоху.
Председатель Китайского общества по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии Ли Юнцюань заявил, что в качестве дежурного председателя ШОС Китай в июне этого года проведет в городе Циндао саммит организации. Научные круги обращают пристальное внимание на это важное мероприятие и надеются, что аналитические центры стран-участниц ШОС смогут усилить обмен мнениями в целях углубления диалога и контактов в рамках организации.
Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов напомнил, что в последние годы государства-участники организации осуществляют стыковку собственных стратегий развития, в том числе китайской инициативы «Пояс и путь» с казахстанской программой «Нурлы жол». Это придает мощный стимул экономическому развитию в этих странах и в регионе в целом.
Концепция «Пояс и путь» уже проникла в деятельность ШОС и добилась позитивных сдвигов, отметила научный сотрудник Института по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Ли Цзяньминь. По ее мнению, в плане сопряжения стратегий развития Китая с другими государствами-членами ШОС наблюдается переход от замысла к практическим действиям, что находит воплощение в ряде стабильно продвигающихся крупных проектов по сотрудничеству между этими странами.
На форуме глава департамента Евразии Министерства коммерции КНР Ло Вэйдун заявил, что в скором времени Китай и Евразийский экономический союз /ЕЭС/ подпишут соглашение по торгово-экономическому сотрудничеству, которое нацелено на заложение прочной основы для создания в Евразии торгового механизма более высокого уровня. Данный шаг Китая и ЕЭС также должен оказать большой демонстрационный эффект, стимулирующий процесс экономической интеграции в регионе ШОС.
Названный форум был организован Академией общественных наук Китая при содействии Секретариата ШОС. Форум собрал представителей научных и исследовательских центров стран «шосовской семьи» для обсуждения широкой проблематики состояния и дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в рамках ШОС в контексте последних тенденций мирового и регионального развития.
В частности, на рассмотрение экспертов были вынесены вопросы региональной стабильности и комплексной безопасности, продвижения совместного экономического развития государств-членов организации, формирования новых подходов к углублению взаимодействия в рамках ШОС. -0-
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