Экс-руководитель компании в Татарстане подозревается в неуплате налогов

"Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». По предварительной версии, с 2012 по 2014 год Трунов и неустановленные лица ЗАО «Трест Камдорстрой» предоставили в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль организации и транспортному налогу с фиктивными сведениями", — отмечается в сообщении.

По данным МВД по Татарстану, объем неуплаченных налогов составил 82,5 млн рублей или 11,9% от подлежащих уплате сумм налогов и сборов за три финансовых года.

"Трест Камдорстрой" выступает подрядчиком по дорожному и аэродромному строительству, реконструкции и ремонту путепроводов, подземных и надземных пешеходных переходов и т. д.