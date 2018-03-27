Арестованный экс-глава Приморья жалуется на следователей

Адвокат бывшего вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова Владимир Жеребенков обратился к генпрокурору Юрию Чайке с жалобой на нарушения в ходе расследования его уголовного дела.

Не в том дело

Вишнякову вменяют превышение должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК) при работах по газификации региона, следует из жалобы, однако обвинение чиновника «не соответствует фактическим обстоятельствам дела», цитирует жалобу Жеребенкова РБК.

По данным следствия, в 2015 году он позвонил мэру Уссурийска Евгению Коржу и настоял на том, чтобы власти пошли на уступки компании «Хабаровсккрайгаз», которая требовала через суд увеличения цены госконтракта на газификацию. Указание Вишнякова было заведомо незаконным и привело к повышению бюджетных расходов, считают в следственном отделе УФСБ по Приморскому краю

В 2014 году власти Приморья от имени казенного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика» заключили контракт на газоснабжение одного из микрорайонов Уссурийска с «Хабаровсккрайгазом» (позднее был переименован в « Газпром Газораспределение Дальний Восток», следует из данных базы СПАРК). Работы должны были обойтись бюджету примерно в 300 млн рублей. Однако через несколько месяцев руководство «Хабаровсккрайгаза» заявило, что не вписывается в выделенный бюджет, и предложило властям либо увеличить сумму контракта, либо расторгнуть его. Письма об этом гендиректор компании Георгий Шперлинг разослал мэру Уссурийска, губернатору Приморского края и в аппарат полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

После того как «Хабаровсккрайгаз» подал иск в Арбитражный суд Приморского края, Вишняков позвонил мэру Уссурийска и убедил его согласиться на условия «Хабаровсккрайгаза», подписав мировое соглашение и, таким образом, увеличив стоимость контракта на 53,2 млн рублей.

Вице-губернатор «действовал правомерно, исключительно в государственных интересах», — утверждает в жалобе Жеребенков. По его словам, из материалов дела следует, что увеличение стоимости контракта было обосновано «объективными причинами» — обвалом рубля в 2014–2015 году и изменением цен на материалы и оборудование.

Кроме того, Вишняков, по сути, выполнял волю своего руководства, утверждает адвокат. Проблема «Хабаровсккрайгаза» обсуждалась в том числе на совещаниях под руководством Владимира Миклушевского, который на тот момент был губернатором, и заместителя полпреда президента России в ДФО Владимира Солодова , следует из имеющихся в деле протоколов совещаний. На одном из этих совещаний Миклушевский и Солодов распорядились решить проблему с контрактом, через суд заключив мировое соглашение о повышении его цены, следует из жалобы Жеребенкова. По его словам, действия Вишнякова в связи с этим не могут расцениваться как превышение полномочий. ​

Мировое соглашение, заключенное по настоянию Вишнякова, в итоге все-таки было утверждено судом, подчеркивает адвокат (однако в 2017 году, незадолго до ареста вице-губернатора, это решение было обжаловано и отменено).

Жеребенков просит Чайку принять к СО УФСБ по Приморскому краю меры прокурорского реагирования.

Напомним, что Вишняков был арестован 27 июля 2017 года.