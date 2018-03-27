В Госдуме одобрили зачисление штрафов ГИБДД в дорожные фонды регионов РФ

Необходимые для реализации задачи поправки планируется внести в российский Бюджетный кодекс.

Предложение по зачислению средств, полученных от штрафов за нарушения ПДД в региональные дорожные фонды поддержал комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам. Нижней палате парламента было рекомендовано принять соответствующий законопроект в первом чтении.

Инициатива была разработана Министерством транспорта РФ для определения дополнительных источников доходов дорожных фондов субъектов. Правительство РФ подсчитало, что благодаря вырученным от штрафов ГИБДД деньгам получится удвоить объёмы строительства и реконструкции автодорог регионального и местного значения. Помимо этого средства помогут увеличить расходы на их содержание.

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0 0 22.02.2018

На сегодняшний день средства, полученные от уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения, отправляются в региональные бюджеты. При этом главы субъектов РФ могут самостоятельно принимать решение о зачислении этих денег в полном объёме в дорожные фонды.

«Принятие законопроекта позволит увеличить объёмы региональных дорожных фондов и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения за счёт увеличения финансирования работ по улучшению качества дорог», — говорится в пояснительной записке к законопроекту Минтранса.

Напомним, инициатива предполагает, что все вырученные в виде штрафов ГИБДД средства должны с 2019 года направляться на строительство, ремонт и содержание дорог. За это выступает глава кабмина Дмитрий Медведев . Согласно расчётам специалистов, это решение увеличит поступления в региональные дорожные фонды на 9%.

В России в течение 2018 года в норму должны привести все федеральные дороги. Пока что показатель соответствующих стандартам трасс составляет 77,9% от их общего количества. Этот показатель за последние пять лет вырос в два раза. Региональным дорогам до этого далеко. Согласно проведённым ранее опросам, большую часть россиян не устраивает качество дорожного ремонта: им довольны менее 3,5% отвечавших.

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что регионам хотят дать право оформлять и собирать штрафы ГИБДД с камер. Для этого в субъектах РФ создадут структуры, аналогичные Московской административной дорожной инспекции. По мнению экспертов, в этом случае администрации регионов станут заинтересованной в увеличении количества взысканий стороной.

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По материалам: www.kolesa.ru