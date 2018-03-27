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Штрафы ГИБДД будут зачисляться в дорожные фонды регионов РФ
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Штрафы ГИБДД будут зачисляться в дорожные фонды регионов РФ 

Daily-Motor 40 минут назад
Фото: Daily-Motor
В российский Бюджетный кодекс могут быть внесены правки, в соответствии с которыми штрафы за нарушение правил дорожного движения будут перечисляться в фонды регионов Российской Федерации.
Это предложение было практически единогласно поддержано комитетом Государственной думы по вопросам налогов и бюджета. Специалисты порекомендовали нижней палате парламента принять этот законопроект уже в первом чтении.
Инициатором этого нововведения стал представитель Министерства транспорта. По его мнению, полученные средства от уплаты штрафов позволяют увеличить бюджет на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог каждого региона. Более того, можно будет увеличить бюджет на содержание этих дорог, а значит капитальные ремонты можно будет проводить намного реже.
Согласно подсчётам экспертов, если законопроект будет утверждён, то это позволит в среднем на девять процентов увеличить дорожные бюджеты регионов страны.
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