Штрафы ГИБДД будут зачисляться в дорожные фонды регионов РФ

В российский Бюджетный кодекс могут быть внесены правки, в соответствии с которыми штрафы за нарушение правил дорожного движения будут перечисляться в фонды регионов Российской Федерации

Это предложение было практически единогласно поддержано комитетом Государственной думы по вопросам налогов и бюджета. Специалисты порекомендовали нижней палате парламента принять этот законопроект уже в первом чтении.

Инициатором этого нововведения стал представитель Министерства транспорта . По его мнению, полученные средства от уплаты штрафов позволяют увеличить бюджет на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог каждого региона. Более того, можно будет увеличить бюджет на содержание этих дорог, а значит капитальные ремонты можно будет проводить намного реже.

Согласно подсчётам экспертов, если законопроект будет утверждён, то это позволит в среднем на девять процентов увеличить дорожные бюджеты регионов страны.