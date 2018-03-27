Защитники рощи на Гаврилова смогли повлиять на «ЮИТ»

Защитники берега Казанки вдоль улицы Гаврилова одержали небольшую победу. Компания «ЮИТ Казань» построит здесь жилой комплекс, но с учетом требований экологов. Застройщик пошел на значительные уступки, сократив территорию будущего ЖК на 7 800 кв. метров.

Проект подвергся кардинальным изменениям. Теперь для свободного доступа к охраняемой зеленой зоне появится большой зеленый бульвар. Кроме того, планируется разбить скверы, организовать спортивные и детские площадки. Крыши будущих домов могут озеленить, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы отказались от части территории, и до сих пор ведутся обсуждения, как сделать так, чтобы люди там могли отдыхать. Уже есть несколько мнений — от «экологической тропы», которая открывала бы эту зону для горожан, до установки беседок и смотровых площадок. Но все это пока только на уровне обсуждении. В любом случае, мы собираемся учесть все рекомендации экологического сообщества», — заявил гендиректор компании-застройщика Владимир Сорокин

Ранее обеспокоенные строительством активисты написали в «ЮИТ» открытое письмо. И им ответили.