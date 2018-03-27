В сети подняли на смех «мудрый отцовский совет»

Пользователь Reddit с ником Tyler1492 опубликовал скриншот твита с «мудрыми отцовскими словами», которые вызвали ажиотаж и споры среди посетителей портала.

«Лучший совет моего отца: «Вы верили в Санту на протяжении 8 лет, вы можете поверить в себя за 10 секунд»», — гласит напоминание отца.

Пост, вызвавший десятки тысяч одобрительных реакций, в то же время объединил сотни скептиков, усомнившихся в мудрости отцовского поучения.

«Его вера в Санту на протяжении 8 лет не сделала персонаж реальным. Что решат 10 секунд?» — задается вопросом Doctor_Fritz.

Спорщики пустились в философские размышления. Пользователь GruesomeCola обращает внимание на то, что Санта не настоящий, но каждый год приносит радость миллионам детей. «В какой момент „реальность“ больше не имеет значения?» — сомневается посетитель.

«И кто лгал мне о существовании Санты? Я правильно понимаю, что тот же парень говорит мне верить в себя?» — возмутился еще один пользователь.

«Что вы подразумеваете по «верой» в Санту?» — обратился к автору поста roccobaroco. Ему ответили сами пользователи. Они посоветовали перестать нападать на сказочного персонажа. «Люди должны перестать спорить о том, есть ли Санта. Я видел его в торговых центрах, в книгах, на телевидении, во многих местах. Он явно реальный», — отшутился khv90. Его поддержали и другие юзеры, заявившие, что «нам нужен Санта».