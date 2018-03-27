В Саратове без тепла временно остались более 150 домов

Саратове сегодня без тепла в батареях остались дома на 20 улицах города. Как сообщили энергетики, проблемы возникли из-за ремонтных работ на трубопроводе. В зону без теплоснабджения попали больше 150 домов. К тому же из-за аварии пришлось временно перекрыть улицу Соколовая на участке между Железнодорожной и Танкистов.

Сложности испытывают жильцы в домах на улицах: Московская, Астраханская, Рахова, Зарубина, Университетская, Чапаева, Пугачева, Вольская, Гоголя, Киселева. Затронуты и другие участки.

В пресс-службе энергетиков отметили, что потребители, запитанные от данного участка теплосети, переводятся на резервную схему теплоснабжения. Работы планируют завершить до полуночи этого дня.

Кампания принесла извинения жителям за причиненные неудобства. Водителей попросили планировать маршрут заранее.