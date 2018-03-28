Шесть улиц в центре Саратова остались до вечера без воды

С раннего утра параметры подачи воды были сегодня снижены Водоканалом в домах Кировского и Ленинского районов.

К обеду и самый центр города остался без холодной воды. Как сообщили коммунальщики, из-за ремонта на коммунальных сетях были снижены параметры подачи питьевого ресурса на нескольких центральных улицах. Так, в зону обезвоживания попали улицы: Чапаева, на участке от Мичурина до Шелковичной, а также по нечетной стороне Вольской. Есть проблемы на Бахметьевской, Рабочей, Ульяновской, Мичурина. Последние четыре улицы попали в зону ограничения на участке от Чапаева до Вольской. Воду коммунальщики пообещали вернуть к вечеру, до 18 часов.