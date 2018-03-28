Ещё
Шесть улиц в центре Саратова остались до вечера без воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Шесть улиц в центре Саратова остались до вечера без воды 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
С раннего утра параметры подачи воды были сегодня снижены Водоканалом в домах Кировского и Ленинского районов.
К обеду и самый центр города остался без холодной воды. Как сообщили коммунальщики, из-за ремонта на коммунальных сетях были снижены параметры подачи питьевого ресурса на нескольких центральных улицах. Так, в зону обезвоживания попали улицы: Чапаева, на участке от Мичурина до Шелковичной, а также по нечетной стороне Вольской. Есть проблемы на Бахметьевской, Рабочей, Ульяновской, Мичурина. Последние четыре улицы попали в зону ограничения на участке от Чапаева до Вольской. Воду коммунальщики пообещали вернуть к вечеру, до 18 часов.
АиФ: последние новости
Балаковская АЭС инициировала проведение конференции по культуре безопасност В Саратове купленный в зоомагазине кот заразил семью лишаем В Саратове два района на сутки останутся без воды
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово341
Названо окончательное число погибших в Кемерово445
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово128
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1066
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение