Это совместный труд редакции газеты «Боевая вахта» и медиацентра училища.
Вышел в свет первый выпуск печатного издания Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища — вестник «Бригантина». Это совместный труд редакции газеты «Боевая вахта» и медиацентра училища.
Вестник тихоокеанских нахимовцев «Бригантина» имеет красивый титул, где органично совмещены флотские мотивы, романтика морских плаваний, атрибутика военных моряков и парящие над волнами чайки.
В пилотном выпуске вестника к читателям «Бригантины» обратился начальник училища контр-адмирал запаса Владимир Бураков. Он напутствовал нахимовцев на творческие свершения, пожелал им удачи и упорства на пути к достижению мечты.
Первая «Бригантина» расскажет, что является хорошим стартом на пути к поступлению в нахимовское училище, как в рамках международного сотрудничества воспитанники военно-патриотического клуба «Ле Ин» из китайской провинции Ляонин подружились с нахимовцами, что связывает Омск и остров Русский и кто такие сельские кадеты.
Нужно отметить, что редакция газеты «Боевая вахта» уже многие годы выпускает на своей базе различные приложения, которые полюбились читателям и жителям Дальнего Востока. Среди них — «Благовест» — совместный проект военных журналистов и Владивостокской епархии, выходит он уже более 20 лет. Не менее интересно и приложение «Патриот Отчизны», которое регулярно знакомит читателей с работой организаций Приморского ДОСААФ по подготовке юношей к службе в армии и на флоте. Есть в арсенале редакции и литературно-художественный альманах «Океан». В нём — пробы пера молодых авторов и произведения маститых литераторов и поэтов, среди которых немало моряков-тихоокеанцев.