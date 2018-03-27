Вышел в свет первый выпуск печатного издания Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища — вестник «Бригантина»

Это совместный труд редакции газеты «Боевая вахта» и медиацентра училища.

Вышел в свет первый выпуск печатного издания Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища — вестник «Бригантина». Это совместный труд редакции газеты «Боевая вахта» и медиацентра училища.

Вестник тихоокеанских нахимовцев «Бригантина» имеет красивый титул, где органично совмещены флотские мотивы, романтика морских плаваний, атрибутика военных моряков и парящие над волнами чайки.

В пилотном выпуске вестника к читателям «Бригантины» обратился начальник училища контр-адмирал запаса Владимир Бураков . Он напутствовал нахимовцев на творческие свершения, пожелал им удачи и упорства на пути к достижению мечты.

Первая «Бригантина» расскажет, что является хорошим стартом на пути к поступлению в нахимовское училище, как в рамках международного сотрудничества воспитанники военно-патриотического клуба «Ле Ин» из китайской провинции Ляонин подружились с нахимовцами, что связывает Омск и остров Русский и кто такие сельские кадеты.