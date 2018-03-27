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В Кургане пройдут учения по гражданской обороне
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В Кургане пройдут учения по гражданской обороне 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Полдень четверга, 29 марта, курганцев заставит содрогнуться вой сирены. По информации Управлением реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, в столице Зауралья пойдут проверки технического состояния аппаратуры оповещения и работоспособности электросирен. Сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» жители города услышат 29 марта с 11:45 до 12:00 часов. Ряд курганских организаций уже решили после рева сирен провести в своих помещениях учения по эвакуации персонала и гостей, а также повторить школьный курс ОБЖ. После окончания каникул в школах также будут организованы учения по ГО и ЧС.
Стоит отметить, что после трагедии в Кемерово родители боятся вести своих детей в детские игровые комнаты. Даже любимый батутный парк за два дня не посетил ни один ребенок. Мамы и папы всерьез обсуждают общегородской байкот детским комнатам. Также курганцы выдвинули предложение перенести игровые зоны на нижние этажи ТЦ. Но эту идею вряд ли кто-то поддержит.
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