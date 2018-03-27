В Кургане пройдут учения по гражданской обороне

Полдень четверга, 29 марта, курганцев заставит содрогнуться вой сирены. По информации Управлением реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, в столице Зауралья пойдут проверки технического состояния аппаратуры оповещения и работоспособности электросирен. Сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» жители города услышат 29 марта с 11:45 до 12:00 часов. Ряд курганских организаций уже решили после рева сирен провести в своих помещениях учения по эвакуации персонала и гостей, а также повторить школьный курс ОБЖ. После окончания каникул в школах также будут организованы учения по ГО и ЧС.