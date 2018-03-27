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Не пугайтесь воя сирены: в Кургане протестируют аппаратуру для передачи сигнала гражданской обороны
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Не пугайтесь воя сирены: в Кургане протестируют аппаратуру для передачи сигнала гражданской обороны 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
29 марта специалисты проверят техническое состояние аппаратуры оповещения и работоспособности электросирен. Проверка продлится 15 минут с 11:45 до 12:00 местного времени: в Курганской области будут кратковременно включены в работу электросирены для передачи сигнала гражданской обороны «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам местного радио и телевидения будут переданы речевые сообщения о проведении технической проверки.
— Во время проверки нужно соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры по каналам местных телестудий и внимательно выслушать передаваемое Управлением реабилитации территорий и защиты населения Курганской области сообщение, — сообщает пресс-служба управления.
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