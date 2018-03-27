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В Самаре в 35-ти частных домах злостных должников отключили воду
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В Самаре в 35-ти частных домах злостных должников отключили воду 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В марте 2018 года в СКС составили список «ТОП-100» злостных должников — владельцев частных домов всех районов Самары с наибольшими долгами за предоставленные услуги, сообщает пресс-центр ООО «Самарские коммунальные системы».
Общий долг этой сотни за воду и канализацию составил 4,5 млн рублей. Возглавил этот антирейтинг житель Зубчаниновки с ул. Магистральной задолжавший 81,9 тыс.рублей.
С проблемой неплатежей СКС борются всеми дозволенными законом способами. Самым эффективным из них является тампонирование канализации в многоквартирных домах и отключение частных домов от водоснабжения и водоотведения.
Все неплательщики, вошедшие в Топ-100, получили от СКС уведомление о долгах и предупреждение об отключении. На конец марта было прекращено водоснабжение 35-ти частных домов, чей общий долг составил 1,5 млн рублей. Большая часть отключённых заплатили долг сразу после отключения или, написав гарантийные письма о рассрочке платежа, начали оплачивать частями. Отключения и погашение задолженностей продолжаются. На очереди все остальные должники СКС.
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