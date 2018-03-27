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День рождения Снегурочки победил Ледовое побоище
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День рождения Снегурочки победил Ледовое побоище 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
День рождения костромской Снегурочки попал в ТОП-10 лучших фестивалей и праздников весны в стране, узнал KOSTROMA.TODAY. рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат.
Рейтинг был составлен специалистами по результатам их анализа посещаемости.
День рождения Снегурочки оказался в этом списке на 5 месте. Костромской праздник обогнал фестиваль тюльпанов в Калмыкии, экофестиваль «Воспетая степь» в Ростовской области и реконструкцию «Ледовое побоище» в Псковской области.
Первую строчку рейтинга занял высокогорный фестиваль BoogelWoogel в Красной Поляне (Сочи).
День рождения Снегурочки пройдет в Костроме 31 марта. На него приедут разные сказочные персонажи.
А еще снежной красавице в этот день вручат паспорт Золотого кольца.
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