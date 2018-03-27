День рождения Снегурочки победил Ледовое побоище

День рождения костромской Снегурочки попал в ТОП-10 лучших фестивалей и праздников весны в стране, узнал KOSTROMA.TODAY. рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг был составлен специалистами по результатам их анализа посещаемости.

Первую строчку рейтинга занял высокогорный фестиваль BoogelWoogel в Красной Поляне ( Сочи ).

День рождения Снегурочки пройдет в Костроме 31 марта. На него приедут разные сказочные персонажи.

А еще снежной красавице в этот день вручат паспорт Золотого кольца.