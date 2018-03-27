Курганскую администрацию заставят отремонтировать городские дороги

Дорожное покрытие на проезжей части улиц Ленина, Дзержинского, Чернореченской, Бурова-Петрова, пр. Маршала Голикова, расположенных в Кургане, не соответствует стандартам. Эти участки непригодны для движения автотранспорта, что создает угрозу дорожно-транспортных происшествий. К такому выводу пришли специалисты областной прокуратуры после проверки городских дорог.

— Эти дороги находятся на балансе городской администрации и включены в реестр объектов муниципальной собственности. По федеральному законодательству и уставу муниципального образования работы на местных автомобильных дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения на них возложены на администрацию Кургана , — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурор направил в суд административный иск, требуя признать бездействие администрации незаконным и устранить нарушения. Курганский городской суд требования прокурора удовлетворил, однако в мэрии с таким поворотом событий не согласились и обжаловали решение суда.

Судебная коллегия по административным делам Курганского областного суда оставила судебное постановление без изменения. Решение вступило в законную силу. Исполнительный лист будет передан судебным приставам для принудительного исполнения.