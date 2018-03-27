Избирком Севастополя отчитается перед ЦИК

Севастополь — один из немногих субъектов Российской Федерации , если не единственный, где отсутствует специальный закон об избирательных комиссиях. Поэтому во взаимодействии с правовыми службами Заксобрания и правительства постараемся к осенней сессии подготовить проект такого акта для рассмотрения в первом чтении», — сказал Петухов.

Он сообщил, что по итогам президентских выборов избирком Севастополя готовит отчет в ЦИК России о расходовании средств федерального бюджета, направленных нам на подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации.

«Силами Контрольно-ревизионной службы при горизбиркоме досконально проверить правомерность и обоснованность расходов, которые осуществили нижестоящие комиссии. Учитывая организованный нами мониторинг текущей финансово-хозяйственной деятельности нижестоящих комиссий и максимальную централизацию расходов, считаем, что все будет отработано на «хорошо» и «отлично», — добавил он.

В сентябре, в единый день голосования в Гагаринском муниципалитете пройдут довыборы 2/3 депутатов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Севастопольская городская избирательная комиссия по открытости заняла второе место в России.

В период избирательной кампании ЦИК называл недостоверной информацию о массовых увольнениях из-за низких зарплат в севастопольских участковых комиссиях.