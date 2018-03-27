На улицу Качинцев в Волгограде снова выгонят дорожную технику

Дзержинском районе Волгограда вместе со снегом с улицы Качинцев слезает новое дорожное полотно. На уложенном в конце прошлого года асфальте с приходом весны образовались свежие ямы. Подрядчику придется за свой счет исправить ошибки.

О том, что на улице качинцев на всем ее протяжении от стадиона «Электроник» до проспекта Жукова дорога всего спустя нескольк месяцев после капитального ремонта пришла в негодность, V1.ru писал в конце прошлой недели. Мы запросили комментарий у администрации города. Проведенное обследование дороги показало, что она действительно имеет дефекты.

— Работы на одном из наиболее проблемных участков улицы Качинцев были организованы в конце 2017 года, — напомнили V1.ru в мэрии. — Восстановление дорожного полотна проводилось в границах дома № 112 и до проспекта Жукова. Проведенное в этом году обследование показало, что на отдельных участках дорожного покрытия из-за перепадов температур и воздействия влаги проявились небольшие дефекты, общий процент их не превышает 0,1%. Объект находится на гарантии, и подрядная организация исправит выявленные недостатки.

В администрации города настаивают, что ремонт дороги проводился осенью в границах от дома №112 до проспекта Жукова. С этим утверждением категорически не согласен волгоградский активист Алексей Ульянов

— Я точно помню, что дорогу ремонтировали от стадиона «электроник», а точнее от пешеходного перехода рядом с ним, до проспекта Жукова, — утверждает активист. — Это могут подтвердить местные жители. Плюс очень хорошо видно стыки старого асфальта и нового возле этого перехода. Так что не надо говорить о том, чего нет. Дорогу сделпли отвратительно, и сегодня она буквально рассыпается в крошку.

Когда именно подрядчик выйдет устранять свои ошибки, на которых в эти дни бьют свои машины жители Волгограда, не уточняется. В мэрии говорят — при наступлении благоприятных погодных условий.