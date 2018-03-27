Ещё
На улицу Качинцев в Волгограде снова выгонят дорожную технику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней

На улицу Качинцев в Волгограде снова выгонят дорожную технику 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Дзержинском районе Волгограда вместе со снегом с улицы Качинцев слезает новое дорожное полотно. На уложенном в конце прошлого года асфальте с приходом весны образовались свежие ямы. Подрядчику придется за свой счет исправить ошибки.
О том, что на улице качинцев на всем ее протяжении от стадиона «Электроник» до проспекта Жукова дорога всего спустя нескольк месяцев после капитального ремонта пришла в негодность, V1.ru писал в конце прошлой недели. Мы запросили комментарий у администрации города. Проведенное обследование дороги показало, что она действительно имеет дефекты.
— Работы на одном из наиболее проблемных участков улицы Качинцев были организованы в конце 2017 года, — напомнили V1.ru в мэрии. — Восстановление дорожного полотна проводилось в границах дома № 112 и до проспекта Жукова. Проведенное в этом году обследование показало, что на отдельных участках дорожного покрытия из-за перепадов температур и воздействия влаги проявились небольшие дефекты, общий процент их не превышает 0,1%. Объект находится на гарантии, и подрядная организация исправит выявленные недостатки.
В администрации города настаивают, что ремонт дороги проводился осенью в границах от дома №112 до проспекта Жукова. С этим утверждением категорически не согласен волгоградский активист Алексей Ульянов.
— Я точно помню, что дорогу ремонтировали от стадиона «электроник», а точнее от пешеходного перехода рядом с ним, до проспекта Жукова, — утверждает активист. — Это могут подтвердить местные жители. Плюс очень хорошо видно стыки старого асфальта и нового возле этого перехода. Так что не надо говорить о том, чего нет. Дорогу сделпли отвратительно, и сегодня она буквально рассыпается в крошку.
Когда именно подрядчик выйдет устранять свои ошибки, на которых в эти дни бьют свои машины жители Волгограда, не уточняется. В мэрии говорят — при наступлении благоприятных погодных условий.
v1.ru: последние новости
Страшной подземке в Тракторозаводском районе Волгограда подарили новые фонари Рейсы в Самару, Сочи и Казань оставят волгоградцам в наследство после чемпионата Инструкция V1.ru: как в гололед пройти по Волгограду и не попасть в травмпункт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово517
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово173
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной36
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США229
Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг447
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
02:59
Кто был против «Женщины, которая поет»
Шоу-бизнес
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
03:06
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение