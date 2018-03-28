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ГИБДД будет проверять маршрутки и автобусы до 30 марта в Волгограде
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ГИБДД будет проверять маршрутки и автобусы до 30 марта в Волгограде 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Полицейские начали проверять маршрутки и автобусы в Волгограде в рамках профилактического мероприятия, рейды продлятся до 30 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, особо пристальное внимание сотрудники ГИБДД уделяют междугородним автобусам и организованным перевозки групп детей. Полицейские проверяют, нарушают ли водители ПДД, выходят ли на маршрут без тахографов, ездят ли на неисправном транспорте и т.п.
Отметим, что с начала 2018 года в городе произошло семь ДТП с участием автобусов и маршруток, в которых пострадали 11 человек. Причинами аварий стало нарушение водителями правил маневрирования, неверный выбор дистанции и скорости движения.
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