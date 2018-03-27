Ещё
Россиянам предложили выбрать генконсульство США для закрытия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней

Россиянам предложили выбрать генконсульство США для закрытия 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Твиттере.
Российское посольство в США в своем Twitter предложило выбрать американское генконсульство для закрытия. Дипломаты опубликовали на своей странице опрос, вариантами ответа в котором стали дипмиссии в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке.
"Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы вы могли принять такое решение?", — спросили у пользователей соцсети.
US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide
— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 26 марта 2018 г.
На момент публикации новости свой голос отдали около 45 000 человек. Лидирует Санкт-Петербург с результатом в 46%. Екатеринбург получает 35%, а Владивосток — 19%.
Ранее источники "Уралинформбюро" сообщили о том, что после 24 лет работы может быть закрыто генеральное консульство Соединенных штатов в Екатеринбурге. Такое решение станет ответной мерой на прекращение работы генконсульства РФ в Сиэтле.
Штаты и ряд европейских стран высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Власти Великобритании сочли, что «разобраться» со Скрипалем решила Москва. Российская сторона все обвинения отвергает.
Ранее по теме: Кремль закроет генконсульство США в Екатеринбурге
Уралинформбюро: последние новости
Путин, поезд в огне! Россиян хотят оставить без работы по совместительству МУГИСО вернет "лицо" дому почетных граждан Екатеринбурга
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово513
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово172
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной36
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США228
Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг445
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
02:59
Кто был против «Женщины, которая поет»
Шоу-бизнес
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
03:06
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение