Каждый третий — троечник: екатеринбуржцы написали контрольную по математике

Почти тысяча екатеринбуржцев приняла участие в контрольной по математике от Яндекса . Из них только 14% участников смогли получить пятёрки, ещё 30% участников получили четвёрки и 33% написали на тройки.

— В этом году контрольная для екатеринбуржцев оказалась чуть легче, чем в прошлом: на пятёрки и четвёрки её выполнили 44% участников, а в 2017 году — 43%, — рассказали в пресс-службе Яндекса.

Челябинске отличников и хорошистов оказалось больше, чем в Екатеринбурге , там на четыре и пять контрольную написали 46% участников, а в Перми , наоборот, меньше — 28%. В целом по России хорошистов и отличников получилось 44%.

Всего в контрольной по стране приняли участие 22 тысячи человек. Пятёрку получил 21% участников, четвёрку — 23%, а тройку — 31%. Для пятёрки нужно было правильно сделать девять задач. Все задачи верно решили 11% писавших контрольную.

Меньше всего сложностей вызвала шестая задача — про необычных кошек и собак: правильных ответов было 83%. А самой сложной оказалась четвёртая задача — про закупку толстовок. Её решил только каждый третий. На выполнение контрольной отводился час, но в среднем она заняла меньше времени — 38 минут. Отличникам понадобилось ещё меньше времени — 33 минуты, хорошистам — 44, а троечникам — 46.

Мужчины справились с контрольной лучше, чем женщины. Четыре и пять получили 48% мужчин и 39% женщин. Отличников больше всего среди участников до 18 лет, но и двоечников тоже.

Томск. Среди российских городов, где работу писали не меньше ста человек, лучшие результаты оказались в Нижнем Новгороде — пятёрки и четвёрки здесь получили 54,2% участников. На втором месте Казань , где 52,3% отличников и хорошистов, а на третьем — Тюмень (52,2%). Год назад в эту тройку вошли Казань, Петрозаводск

В прошлом году в Екатеринбурге контрольную написали 740 участников — 163 человека решили задачи на пятёрку, 155 человек — на четвёрку, 207 — на тройку. В этом году задания перевели на английский язык.