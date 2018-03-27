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Администрация Кургана пыталась через суд отказаться от ремонта дорог
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Администрация Кургана пыталась через суд отказаться от ремонта дорог 

Уральский меридиан 39 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В ходе проверки соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, проведенной прокуратурой города Кургана установлено, что дорожное покрытие на проезжей части улиц Ленина, Дзержинского, Чернореченская, Бурова — Петрова, пр. Маршала Голикова, расположенных в областном центре, не соответствуют действующим стандартам и нормам, — сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области.
Указанные участки дорог без проведения ремонтно — восстановительных работ не пригодны для движения автотранспорта, что создает угрозу возникновения дорожно — транспортных происшествий. Все проверенные дороги находятся на балансе Администрации города и включены в реестр объектов муниципальной собственности. Исходя из норм федерального законодательства и положений Устава муниципального образования города Кургана, дорожная деятельность в отношении местных автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения на них, возложена на Администрацию муниципалитета.
В целях защиты жизни и здоровья граждан, прокурор направил в суд административный иск с требованием признать бездействие городской Администрации незаконным и устранить выявленные нарушения.
Курганский городской суд удовлетворил требования прокурора.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в надзорном ведомстве, ответчик, Администрация столицы Зауралья, не согласившись с решением суда, обжаловал его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по административным делам Курганского областного суда с учетом возражений прокурора, не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, оставила судебное постановление без изменения. Решение вступило в законную силу. Исполнительный лист будет направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
Использовано фото URA.RU Руководители города Кургана
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