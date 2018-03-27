Администрация Кургана пыталась через суд отказаться от ремонта дорог

В ходе проверки соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, проведенной прокуратурой города Кургана установлено, что дорожное покрытие на проезжей части улиц Ленина, Дзержинского, Чернореченская, Бурова — Петрова, пр. Маршала Голикова, расположенных в областном центре, не соответствуют действующим стандартам и нормам, — сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области

Указанные участки дорог без проведения ремонтно — восстановительных работ не пригодны для движения автотранспорта, что создает угрозу возникновения дорожно — транспортных происшествий. Все проверенные дороги находятся на балансе Администрации города и включены в реестр объектов муниципальной собственности. Исходя из норм федерального законодательства и положений Устава муниципального образования города Кургана, дорожная деятельность в отношении местных автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения на них, возложена на Администрацию муниципалитета.

В целях защиты жизни и здоровья граждан, прокурор направил в суд административный иск с требованием признать бездействие городской Администрации незаконным и устранить выявленные нарушения.

Курганский городской суд удовлетворил требования прокурора.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в надзорном ведомстве, ответчик, Администрация столицы Зауралья, не согласившись с решением суда, обжаловал его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по административным делам Курганского областного суда с учетом возражений прокурора, не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, оставила судебное постановление без изменения. Решение вступило в законную силу. Исполнительный лист будет направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Использовано фото URA.RU Руководители города Кургана