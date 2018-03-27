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Администрация Кургана пыталась через суд избежать ремонта дорог
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Администрация Кургана пыталась через суд избежать ремонта дорог 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Администрация Кургана обжаловала судебное решение, согласно которому власти должны были отремонтировать несколько участков автомобильных дорог, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Дело касалось дорог на улицах Ленина, Дзержинского, Чернореченской, Бурова–Петрова и проспекте Маршала Голикова. Ранее правоохранители установили, что дорожное покрытие здесь не отвечает требованиям безопасности.
«Перечисленные дороги находятся на балансе Администрации г. Кургана и включены в реестр объектов муниципальной собственности. Дорожная деятельность в отношении местных автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения на них, возложена на Администрацию г. Кургана. Судебная коллегия по административным делам Курганского областного суда с учетом возражений прокурора, не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, оставила судебное постановление без изменения», — пояснили в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что решение суда вступило в законную силу, и в ближайшее время документы будут направлены в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
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