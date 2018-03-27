За знаниями и профориентацией — на Бийскую ТЭЦ СГК

На прошлой неделе состоялась экскурсия для учащихся КГБОУ «Бийская школа-интернат №3» на ТЭЦ Бийскэнерго (входит в состав Сибирской генерирующей компании).

С обращением организовать для учащихся обзорную экскурсию по основным производственным цехам станции к энергетикам обратилось Министерство образования и науки Алтайского края . Компания, в свою очередь, охотно откликнулась на эту инициативу.

Стоит отметить, что экскурсии для детей и подростков энергетики СГК проводят регулярно, поскольку такая форма общения с подрастающим поколением является самым эффективным профориентационным мероприятием.

Традиционно посещение энергокомпании для детей началось с подробного инструктажа по соблюдению правил техники безопасности и экипировки средствами индивидуальной защиты. Экскурсанты совершили обход территории предприятия, посетили главный щит управления оборудованием станции, ознакомились с производственными процессами в основных подразделениях компании. На многочисленные вопросы детей о производственных процессах на предприятии отвечал начальник отдела охраны труда и техники безопасности Александр Лесных, а помогали ему в этом работники компании, встречающие на своих рабочих местах юных посетителей ТЭЦ.

Однако самую оживленную реакцию у детей вызвала возможность попрактиковаться на специальном тренажере в оказании первой медицинской помощи условному пострадавшему от поражения электрическим током.

Педагоги Лариса Кашлева и Татьяна Архипова от лица воспитанников и педагогов школы-интерната поблагодарили организаторов и руководителей компании предоставленную возможность собственными глазами увидеть изнутри работу крупнейшего в городе предприятия.

— Все в Бийске знают про ТЭЦ, видят издалека трубы. Но зачастую представление о том, как «добывают» тепло и электричество, у подрастающего поколения только поверхностное. А вот знакомство со станцией изнутри мотивирует молодежь на то, чтобы стремиться больше знать об энергетике, — отметил руководитель компании Борис Мещеряков. — Наша задача — дать детям максимум информации о предприятии, о перспективах и востребованности профессий. Только при таких встречах и прямом диалоге мы сможем вовремя заметить перспективную молодежь. Рассказывая о том, что многие наши высококвалифицированные специалисты и руководители когда-то начинали с самых обычных рабочих специальностей, мы доносим до ребят мысль, что работать на крупном промышленном предприятии престижно и интересно.

Стоит отметить, что бийская энергокомпания активно сотрудничает с образовательными учреждениями города и предоставляет все условия для плодотворного прохождения учащимися и студентами производственной практики.

Для принятых на работу сотрудников здесь разработана эффективная программа подготовки персонала, которая помогает адаптироваться в коллективе, знакомиться с производственными правилами и регламентами, а также без отрыва от производства повышать свой квалификационный уровень.