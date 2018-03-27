АО «Транснефть — Приволга» ввело построенные и реконструированные объекты на нефтепроводе Куйбышев — Тихорецк

Специалистами Саратовского РНУ во время 72-часовой плановой остановки МН Куйбышев — Тихорецк нефтеперекачивающая станция ( НПС ) «Бородаевка-1» была подключена к новой микропроцессорной системе автоматики. Работы проводились в рамках проекта технического перевооружения автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП).

В рамках работ по замене камер средств очистки и диагностики (СОД) полевого изготовления на камеры заводского исполнения подключены три построенные камеры пуска-приема СОД — на 432 км МН Куйбышев — Тихорецк.

В Волгоградском РНУ на НПС «Караичево» подключены новые емкости системы сброса волн давления. На линейной части МН Куйбышев-Тихорецк был подключен построенный переход через малый водоток р. Ерик диаметром 800 мм на 970 км.

Работы выполнены с целью поддержания высокой надежности функционирования магистральных нефтепроводов АО «Транснефть — Приволга» силами линейно-эксплуатационных бригад нефтеперекачивающих станций, центральных ремонтных служб Самарского, Бугурусланского, Саратовского и Волгоградского РНУ. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу возобновлена в соответствии с графиком.