В Ульяновске голосование по благоустройству выиграл парк «Прибрежный» 

В правительстве Ульяновской области подвели итоги рейтингового голосования ульяновцев по программе «Формирование комфортной городской среды». Первым для благоустройства горожанами выбран парк «Прибрежный» в Новом городе Ульяновска.
Голосование производилось на тех же избирательных участках, где в этот день выбирали президента России. На рейтинговое голосование по области выставили 73 объекта. В том числе в Ульяновске — 30.
В голосовании приняли участие 96447 жителей Ульяновска в возрасте от 14 лет. 12 бюллетеней признаны недействительными. После обработки бюллетеней парки и скверы выстроились следующим образом:
1. Парк «Прибрежный» — 9811 голосов.
2. Бульвар по ул. Камышинской — 9622.
3. Парк «Дружбы Народов» — 9574.
4. Аллея по ул. Карбышева — 9043.
5. Ул. Врача Михайлова — 8987.
6. Сквер Московского шоссе — 7720.
7. Сквер ДК «Современник» — 7698.
8. Сквер «Северный Венец» — 7387.
9. Сквер Строителей — 7117.
10. Бульвар Юго-Западный — 7009.
11. Эспланада по ул. Промышленной — 6979.
12. Бульвар Новосондецкий — 6515.
13. Парк «Молодежный» — 6318.
14. Парк «Винновская роща» — 6114.
15. Бульвар Фестивальный (Аллея Ветеранов) — 5213.
16. Парк «Семья» — 4716.
17. Сквер «Средний Венец» — 4702.
18. Сквер ДК 1 Мая — 3981.
19. Сквер Антонова — 3551.
20. Сквер в микрорайоне «Репино» — 3417.
21. Парк «Новое поколение» — 3312.
22. Парк Победы — 3208.
23. Сквер Моторного завода — 2190.
24. Сквер Менделеева — 1760.
25. Сквер «Айболит» — 1748.
26. Сквер УЗТС — 906.
27. Березовая роща микрорайона «Опытное поле» — 798.
28. Сквер УВВТУ — 705.
29. Сквер в поселке УКСМ — 679.
30. Сквер на проспекте Гая, 37 — 319.