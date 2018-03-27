В Ульяновске голосование по благоустройству выиграл парк «Прибрежный»

В правительстве Ульяновской области подвели итоги рейтингового голосования ульяновцев по программе «Формирование комфортной городской среды». Первым для благоустройства горожанами выбран парк «Прибрежный» в Новом городе Ульяновска

Голосование производилось на тех же избирательных участках, где в этот день выбирали президента России. На рейтинговое голосование по области выставили 73 объекта. В том числе в Ульяновске — 30.

В голосовании приняли участие 96447 жителей Ульяновска в возрасте от 14 лет. 12 бюллетеней признаны недействительными. После обработки бюллетеней парки и скверы выстроились следующим образом:

1. Парк «Прибрежный» — 9811 голосов.

2. Бульвар по ул. Камышинской — 9622.

3. Парк «Дружбы Народов» — 9574.

4. Аллея по ул. Карбышева — 9043.

5. Ул. Врача Михайлова — 8987.

6. Сквер Московского шоссе — 7720.

7. Сквер ДК «Современник» — 7698.

8. Сквер «Северный Венец» — 7387.

9. Сквер Строителей — 7117.

10. Бульвар Юго-Западный — 7009.

11. Эспланада по ул. Промышленной — 6979.

12. Бульвар Новосондецкий — 6515.

13. Парк «Молодежный» — 6318.

14. Парк «Винновская роща» — 6114.

15. Бульвар Фестивальный (Аллея Ветеранов) — 5213.

16. Парк «Семья» — 4716.

17. Сквер «Средний Венец» — 4702.

18. Сквер ДК 1 Мая — 3981.

19. Сквер Антонова — 3551.

20. Сквер в микрорайоне «Репино» — 3417.

21. Парк «Новое поколение» — 3312.

22. Парк Победы — 3208.

23. Сквер Моторного завода — 2190.

24. Сквер Менделеева — 1760.

25. Сквер «Айболит» — 1748.

26. Сквер УЗТС — 906.

27. Березовая роща микрорайона «Опытное поле» — 798.

28. Сквер УВВТУ — 705.

29. Сквер в поселке УКСМ — 679.

30. Сквер на проспекте Гая, 37 — 319.