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Илон Маск решил продавать Lego для взрослых
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Илон Маск решил продавать Lego для взрослых 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бизнесмен заявил, что будет выпускать кирпичи из камней, скрепляющиеся между собой по принципу Lego. Строить из них можно будет хоть здания, хоть скульптуры, написал Маск в своем твиттере. Заниматься проектом будет The Boring Company. Первый выпуск «Lego для взрослых» будет посвящен Древнему Египту, а из камней можно будет собирать пирамиды и сфинксов. Бизнесмен отдельно подчеркнул, что постройки рассчитаны на сейсмические нагрузки, как в Калифорнии. На строительные блоки пойдут камни, извлекаемые при бурении тоннелей.
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