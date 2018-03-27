Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на создание сети авиационных сервисных центров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении субсидий на создание сети авиационных сервисных центров. Об этом сообщает сайт правительства.

«Утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским компаниям и изготовителям воздушных судов для обеспечения бесперебойной эксплуатации отечественных самолетов «Сухой Суперджет 100» и МС-21 путем создания распределённой сети авиационных сервисных центров по их послепродажному техническому обслуживанию», — говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что в федеральном бюджете в 2018 г. на эти цели предусмотрено 1,13 млрд руб., на 2019 и 2020 гг. запланировано 1,22 и 2,41 млрд руб. соответственно.

«Принятое решение направлено на создание и развитие сети авиационных сервисных центров по послепродажному техническому обслуживанию отечественных воздушных судов нового типа», — отмечается в тексте.