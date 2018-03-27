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В Орле выберут лучшего библиотекаря
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В Орле выберут лучшего библиотекаря 

РИА 57 45 минут назад
Фото: РИА 57
Традиционный конкурс «Лучший работник библиотек города Орла» стартует в областном центре с 1 апреля и продлится до 20 мая.
По информации пресс-службы администрации города, конкурс призван стимулировать деловую и творческую активность сотрудников библиотек, популяризовать внедрение инновационных методов и форм работы с пользователями.
Принять участие в соревнованиях библиотекарей могут работники Централизованной библиотечной системы Орла, муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования.
Оценивать материалы с 1 по 15 мая будет специальная комиссия, которая выберет трёх победителей, набравших наибольшее количество баллов по заданным критериям. Жюри рассмотрит авторские программы, участие в муниципальных, региональных, российских профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах.
Кроме того, будет оцениваться продвижение собственного опыта работы библиотекарей на уровне города, региона, России через публикации в периодической печати, использование инновационных технологий в работе и др.
Заявки на участие можно подавать с 1 по 30 апреля в управление культуры администрации Орла (ул. Пролетарская гора, 1, каб. 515). Телефон для справок: 76-37-68 (управление культуры администрации Орла).
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