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За порчу плодородной земли компания заплатит 12 млн рублей
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За порчу плодородной земли компания заплатит 12 млн рублей 

Все новости Новосибирской области 45 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Инспекторы надзорного органа выяснили, что при демонтаже металлической трубы водопровода зарегистрированное в Новосибирске общество с ограниченной ответственностью допустило порчу земель сельскохозяйственного назначения. Был уничтожен плодородный слой почвы на двух участках общей площадью 1,54 гектаров.
Кроме того, по результатам лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория», на земельных участках выявлено снижение показателей плодородия почвы более чем на 60%.
По факту нарушения требований земельного законодательства должностное лицо ООО «СибТрубКом» также привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 65 тысяч рублей.
Ранее в Новосибирской области за нарушение земельного законодательства были оштрафованы китайцы. Приезжие аграрии организовали под Новосибирском тепличное хозяйство «Хуанхэ», при этом повредили плодородный слой почвы, а на участках оставили бытовые отходы. Специалисты Россельхознадзора выяснили, что продукты в китайских теплицах выращивались с использованием химикатов.
Добавим, миллионный штраф получило ООО «Магма» за порчу плодородного слоя в Татарском районе. Демонтаж старого нефтепровода обошелся компании в 931 тысячу 448 рублей.
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