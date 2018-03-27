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На засев газона на склоне на Центральной набережной потратят 5 млн руб
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На засев газона на склоне на Центральной набережной потратят 5 млн руб 

АиФ Волгоград 52 минуты назад
Склон на Набережной имени 62-й Армии в Волгограде застелют газоном стоимостью пять миллионов рублей к 28 мая от 7-й Гвардейской до улицы Землянского.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документы госзакупки, перед посевом травы исполнителю работ предстоит привести территорию в порядок — выкорчевать пни, засыпать ямы, завезти чернозем и удобрить землю. Газон должен быть равномерным без проплешин. Высота травы будет не менее 12 сантиметров. Согласно документам, все материалы и техника, которые будут использоваться подрядчиком, должны иметь сертификаты.
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