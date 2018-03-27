Жителям Соликамска вернули тепло

«В районе 12 часов ремонтные работы были завершены, вода из тепловой камеры откачена, теплоснабжение Соликамска восстановлено», — сообщили в пресс-службе РСТ.

Напомним, утром 27 марта в результате порыва магистрального трубопровода в Соликамске без тепла и горячей воды остались жители микрорайона Пионерский (район Клестовка). Под отключение попали 18 многоквартирных домов, в которых проживает 5,5 тысячи человек, а также школа и два детских сада.

После отключения тепла сотрудники садиков позвонили родителям и попросили забрать детей домой.

Аварийно-восстановительные работы проводит МУП «Теплоэнерго», которому принадлежат сети. На месте аварии работают семь человек и три машины.