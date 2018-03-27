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Форум «Молодежь: настоящее и будущее» прошел в Усть-Тарке
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Форум «Молодежь: настоящее и будущее» прошел в Усть-Тарке 

Все новости Новосибирской области 49 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
На протяжении всего дня школьники, студенты и представители работающей молодежи Усть-Таркского, Татарского и Чановского районов области делились опытом и участвовали в мастер-классах по восьми направлениям. В программе — печатная и тележурналистика, социальные медиа, профориентация, КВН-движение и социальное проектирование. По итогам форума организаторы сформируют молодежный актив — его участники будут развивать направления в своих районах.
— Здесь собралась деятельная, заряженная молодежь, они всей душой хотят изменить жизнь к лучшему, они сегодня обменялись опытом, а я смотрю со стороны на них и радуюсь. Есть момент непонимания поколений, но, в целом, сегодняшняя молодежь лучше нас, выше нас, грамотнее нас, — сообщил глава Усть-Таркского района Александр Турлаков.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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