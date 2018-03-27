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Жительница Миасса заплатит штраф за наращивание ресниц на дому
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Жительница Миасса заплатит штраф за наращивание ресниц на дому 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Установлено, что девушка оказывала платные услуги по наращиванию ресниц, не имея на это государственную регистрацию. Свои работы и прайс мастер размещала на странице в соцсети.
«В силу действующего законодательства лицо, осуществляющее самостоятельно на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от выполнения работ или оказания услуг, подлежит государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя», — комментируют в ведомстве.
Суд наложил наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
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