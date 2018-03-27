Блогер Вера Афанасьева: Гниль, или Кто виноват?

Кемерово и Волоколамск — страшные узлы одной сети. И даже наш Саратов , где летают опасные самолеты, где взрослые в гололедицу разбиваются насмерть, а мальчики падают в люки, — тоже.

Это накинутая на Россию сеть коррупции, чиновничьей продажности, жадности и погони за прибылью, непрофессионализма, тотальной разрухи, несоблюдения законов и норм, лжи, безнравственности.

Страшная фантасмагория, ужас и мрак. Уму непостижимо…

Непрофессионализм… Отвечающий за систему пожарной безопасности «Зимней вишни» был поваром — наверное, поэтому и не были открыты пожарные выходы. Привезшая детей в кино учительница оставила их одних в кинотеатре и пошла за покупками. Сотрудники кинотеатра закрыли детей в зале, чтобы никто не прошёл без билета. И не открыли их! Служащие торгового центра не знали, что делать во время пожара.

Разруха… У МЧС не было необходимого оборудования: батутов, надувных подушек, сеток — люди, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон и разбивались насмерть. Антипожарная спрей-система не была подключена к воде. Не сработала сигнализация.

Погоня за прибылью… Даже детские площадки «Зимней вишни» были отделаны дешевыми, легко воспламеняющимся материалами.

Коррупция, чиновничья продажность, взятки… Проект ТЦ, лабиринта с узкими коридорами и с горючими стенами, был согласован в десятке инстанций и утвержден соответствующими органами.

Ложь… Молчание властей и телевидения, нарушенное лишь тогда, когда молчать уже стало нельзя, когда правда возопила. Вранье на федеральных каналах. Сокрытие истинного масштаба трагедии. Версии «мальчик с зажигалкой» и «выключивший сигнализацию охранник». Взятие подписок о неразглашении с тех, кто был и видел, кто опознавал. Попытки обвинить самих пострадавших в противопожарной неграмотности.

Безнравственность… Первыми торговый центр покинула охрана. Губернатор не приехал на место трагедии, не заплакал, не обнял родителей погибших детей. И остальные попрятались. В стране до сих пор не объявлен национальный траур. Страх и желание выкрутиться вместо отчаяния и покаяния.

Безнаказанность… Накажут, как всегда, не виноватых — стрелочников.

Всё это называется просто и емко — гниль. Насквозь прогнившая, смердящая система, которая начинает распадаться на части и убивать, — гнилые власть, пресса, телевидение, суды, надзорные органы, полиция, гнилые чиновники.

Отравленная весна несет новые холода — трагедии будут повторяться до тех пор, пока эта гнилая система не разрушится. Или ее не разрушат.

Скорблю и плачу по погибшим. Соболезную всем пострадавшим. Разделяю всенародный ужас. Как и все, ощущаю полную незащищенность.