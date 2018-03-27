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Волгоградцев сделали беззащитными от машин и грязной жижи под мостом на Хиросимы
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Волгоградцев сделали беззащитными от машин и грязной жижи под мостом на Хиросимы 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Забор и защитные экраны от потоков растаявшего снега и грязи исчезли с пешеходного перехода под железнодорожным мостом на улице Хиросимы в Центральном районе Волгограда. Теперь любая попытка пройти по этому пути грозит пешеходам риском свалиться под автомобили или принять холодный и грязный душ из под колес.
Волгоградцы интересуются, куда пропали ограждения
По словам прохожих, после того как исчезли ограждения, ходить под мостом стало опасно для жизни и одежды. При заморозках — поскользнувшийся на обледенелом тротуаре человек рискует скатиться под колеса машин. В оттепель — проезжающие машины окатывают всех, кто на тротуаре, жидкой грязью. Выйти сухим из тоннеля в конце улицы 7-й Гвардейской удаётся не каждому.
Перед входом в тоннель пешеходов встречает ручеек
Прогулку по солнечному Волгограду омрачает поход через тоннель
— Обычно на транспорте через тоннель добираюсь, но сегодня решил пешком до общежития прогуляться, — рассказывает студент ВГСПУ Виталий. — Тоннель чуть-чуть подпортил впечатления о прогулке. В следующий раз по другой стороне пойду.
Сложнее перемещаться пенсионерам. Время пути через тоннель у пожилых людей длится дольше, чем у молодых.
— Ограждения убрали, а новые не поставили, — жалуется пенсионер Михаил Калинкин. — Поэтому аккуратно по стеночке перемещаться приходится. Ведь не водители виноваты, что брызги летят. Тут и освещение неважное, даже когда солнце. Может, сделают когда-нибудь, а может и нет.
Столбы не справляются с защитой от брызг
В пресс-службе администрации Волгограда пообещали до конца дня выяснить, куда исчезло ограждение и кто именно будет ответственным, в случае если поскользнувшийся пешеход выкатится под машины.
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