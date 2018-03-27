«Утеплитель горит за милую душу!»: мэр Уфы поручил проверить все общественные места на пожароопасность

Утреннее оперативное совещание в мэрии началось с минуты молчания в память о погибших в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Со слов мэра Уфы Ирека Ялалова , после главы республики и прокурора города он дал поручение проверить на пожарную безопасность все места массового скопления людей.

— Надо не только проверять, но и внести предложения, как размещать такие объекты технически, технологически. Почти все торгово-развлекательные центры размещают в переделанных из промышленных помещений зданиях. Внутри отделывают легковоспламеняющимися материалами. Как говорят специалисты, одного-двух вдохов достаточно, чтобы не иметь шанса выбраться из задымлённого помещения.

Со слов мэра, изначально в строительную документацию закладываются негорючие материалы, но на стадии строительства их могут заменить на более дешёвые.

— Необходимо контролировать и жестко пресекать такие нарушения, — считает мэр. — На стадии проектирования раньше пожнадзор очень строго контролировал все этапы. Утеплитель горит за милую душу! В отделке, особенно в детской зоне, используются разнообразные пластики. В кинотеатре — ковролин. Говорят, негорючий.

По мнению градоначальника, эвакуацию необходимо проводить в самый час пик, несмотря на протесты предпринимателей. Также он предупредил о персональной ответственности всех руководителей.