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На въезде в Уфу обновят арт-объекты в виде букв
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На въезде в Уфу обновят арт-объекты в виде букв 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Один из символов башкирской столицы пришёл в негодность. Сегодня начнется демонтаж букв UFA на въезде в город со стороны аэропорта, сообщил глава уфимской мэрии на пленарном заседании утром 27 марта.
— Буквы устанавливали перед саммитами ШОС и БРИКС, думали, что простоят два или три года. А они почти пять лет стояли. Но близость трассы, песко-соляная смесь сделали свое дело, — прокомментировал решение глава городской администрации Ирек Ялалов.
Глава башкирской столицы рассказал, что новые буквы будут чуть выше и будут иметь обновленный вид. Ранее летом буквы закрывали цветы, теперь арт-объекты будут немного приподняты. Также планируется обновить подсветку этих уличных декораций. Работы хотят завершить ко Дню города.
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