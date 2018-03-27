На въезде в Уфу обновят арт-объекты в виде букв

Один из символов башкирской столицы пришёл в негодность. Сегодня начнется демонтаж букв UFA на въезде в город со стороны аэропорта, сообщил глава уфимской мэрии на пленарном заседании утром 27 марта.

— Буквы устанавливали перед саммитами ШОС БРИКС , думали, что простоят два или три года. А они почти пять лет стояли. Но близость трассы, песко-соляная смесь сделали свое дело, — прокомментировал решение глава городской администрации Ирек Ялалов

Глава башкирской столицы рассказал, что новые буквы будут чуть выше и будут иметь обновленный вид. Ранее летом буквы закрывали цветы, теперь арт-объекты будут немного приподняты. Также планируется обновить подсветку этих уличных декораций. Работы хотят завершить ко Дню города.