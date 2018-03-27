Шуфутинский оценит: для пассажиров Платова закупят сиденья на 420 человек

В Платове появятся дополнительные кресла для пассажиров, ожидающих внутренние и международные рейсы. Об этом корреспонденту 161.ru сообщила директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Ольга Ладейщикова.

— В ближайшее время планируется приобрести 140 трехместных металлических сидений на 420 человек, они появятся на третьем этаже здания. На закупку будет потрачено почти полмиллиона рублей, — прокомментировала представитель Платова.