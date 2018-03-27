Шуфутинский оценит: для пассажиров Платова закупят сиденья на 420 человек 

В Платове появятся дополнительные кресла для пассажиров, ожидающих внутренние и международные рейсы. Об этом корреспонденту 161.ru сообщила директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Ольга Ладейщикова.
— В ближайшее время планируется приобрести 140 трехместных металлических сидений на 420 человек, они появятся на третьем этаже здания. На закупку будет потрачено почти полмиллиона рублей, — прокомментировала представитель Платова.
Сейчас в общей зоне ожидания, рядом с входом в аэропорт, установлено 150 кресел, однако некоторые ростовчане считают, что такого количества недостаточно. В декабре прошлого года с нехваткой сидячих мест столкнулся певец Михаил Шуфутинский. Правда, исполнителю русского шансона не хватило кресла в бизнес-зале.