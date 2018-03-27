Экс-директор орловского аэроклуба отсудил зарплату

Заводской районный суд Орла частично удовлетворил исковые требования Дмитрия Азарова к Центральному планерному аэроклубу и ДОСААФ России о взыскании заработной платы. Экс-руководителю клуба должны выплатить почти 180 тысяч рублей и компенсацию 14 тысяч.

Трудовой договор с Дмитрием Азаровым был расторгнут в мае 2017 года. В суд с иском он обратился в августе. Дмитрий Азаров потребовал взыскать более 753 тысяч рублей. В эту сумму он включил вознаграждение за работу по совместительству летчиком, компенсацию за отпуск и долги.

Представитель аэроклуба в суде возразил, что Азаров заработную плату себе выплачивал, однако, поскольку бухгалтерский учет в клубе не велся ввиду недобросовестных действий самого истца, полученные суммы нигде не отражены. Кроме того, экс-руководителя обвинили в необоснованном обогащении. С 2014 по 2017 годы во время работы Азарова недвижимое имущество передавалось в аренду, но поскольку расчетные счета перманентно арестовывались, платежи поступали в кассу клуба. Ей Азаров распоряжался по своему усмотрению.

Доказательств необоснованного обогащения суду предоставлено не было. В то же время в части требований отказано и Дмитрию Азарову. Во-первых, в связи с пропуском срока для обращения в суд. Во-вторых, Азаров не имел права совмещать должности начальника клуба и летчика, поэтому расчет задолженности по заработной плате, представленный истцом, признан необоснованным. Таким образом сумма к выплате была уменьшена в четыре раза.

При недостаточности денежных средств в НОУ «ЦПАК ДОСААФ России» взыскание задолженности необходимо произвести с собственника имущества — ДОСААФ России, указано в решении суда.

Напомним, ВСУ СК России по Брянскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Орловского центрального планерного аэроклуба Дмитрия Азарова. Сотрудники надзорного органа отметили, что он руководил клубом вопреки законным интересам этой организации. Приоритетом для начальника было извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц (либо нанесения вреда другим лицам). Эти действия причинили существенный вред ЦПАКу.

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