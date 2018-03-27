31 марта в центре Ульяновска пройдет ярмарка, движение перекроют

С семи утра на улице Минаева развернется торговля продуктами.

Официальное сообщение администрации города информирует, что посетители ярмарки смогут купить товары местных производителей по приемлемым ценам. Пройдет дегустация, где можно будет попробовать выпечку, мясные полуфабрикаты, консервированные и свежие овощи. Традиционно пройдет благотворительный обед и концертно-развлекательная программа. Пенсионерам и инвалидам покупки донести помогут волонтеры.

Движение транспорта по улице Минаева (от «Дома техники» до пересечения с улицей Гончарова) будет ограничено в этот день с 4:00 до 15:00.