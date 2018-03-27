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Владимир Чернов: мы можем привести вас в морг и всё показать
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Владимир Чернов: мы можем привести вас в морг и всё показать 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемерове проходит митинг, люди требуют от властей правды.
К митингующим вышел замгубернатора Владимир Чернов, он попытался ответить на вопросы толпы. Замгубернатора рассказал, что над расследованием уголовного дела работает целая бригада следователей. Чиновник рассказал, что сам не был в морге и не видел жертв. Люди в толпе продолжают утверждать, что жертв намного больше, чем 64 человека.
Напомним, в областном центре проходит митинг. Люди собрались возле здания областной администрации и требуют ответов от властей.
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